Das Wochenende ist windig und auch regnerisch angekündigt. Wer die Zeit aber nicht nur auf dem Sofa verbringen will, findet am Wochenende viele Veranstaltungen.

In der Region Heilbronn-Franken locken am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen, Museen und Parks kommen aus der Winterpause. Mit der richtigen Kleidung wird auch das Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen und manche Veranstaltungen sind auch überdacht.

Samstag - Stadtrundfahrten und Textil-Ausstellung

Der rote Doppeldecker-Bus rollt wieder durch Heilbronn. Der City-Tour-Bus startet in die Saison. Der Bus steuert von freitags bis sonntags drei Mal täglich die Sehenswürdigkeiten der Stadt an. Nach dem "Hop on Hop off-Prinzip" können die Gäste an zehn Stationen aus- oder zusteigen. Die Route führt von der Innenstadt etwa über den Wartberg, auch an der Genossenschaftskellerei wird gestoppt. Die Fahrt dauert etwa 100 Minuten. Ein Audioguide informiert zu den Stationen. Neben Englisch und Französisch gibt es seit dem vergangenen Jahr auch Infos in Heilbronner Wengerter-Mundart. Erwachsene zahlen 20 Euro für ein 24-Stunden-Ticket, Kinder zwischen vier und 14 Jahren fünf Euro.

Im Heilbronner Deutschhof startet eine neue Ausstellung. Sie heißt "Gib Stoff" und zeigt die Vielfalt von Textilien. Im Kern der Ausstellung geht es darum, wie aus einem Faden eine textile Fläche wird und wie dieses Textil dann verarbeitet und veredelt werden kann, sagte Kuratorin Birgit Hummler dem SWR.

Auch der Freizeitpark Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) startet zum Wochenende. Nach der Winterpause präsentiert der Park eine neue Wasserattraktion. Zum Saisonstart am Samstag wird am frühen Nachmittag ein Blechbläser-Quartett im Park auftreten.

In Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) öffnet das Automuseum Schloss Langenburg nach der Winterpause. Das Museum wurde umgestaltet und durch Neuzugänge erweitert.

Ostermärkte in Wertheim und Ilshofen

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) findet der Ostermarkt statt. Der Samstag ist dabei der Tag, an dem die Wertheimer "Burgziegen" traditionell zu ihrem Sommerdomizil getrieben werden. Auch Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) veranstaltet einen Ostermarkt. Dort werden Zucht- und Gebrauchspferde prämiert. In beiden Städten gibt es dann einen verkaufsoffenen Sonntag.

Der Ostermarkt und verkaufsoffene Sonntag in Wertheim im letzten Jahr. Crhistian Schlager

Sonntag: "Magie der Stimmen" und offene Geschäfte

In Heilbronn werden am Sonntag 37 Chöre zur Veranstaltung "Magie der Stimmen" erwartet. An fünf Orten in Heilbronn zeigen Sängerinnen und Sänger, was ihre Stimmbänder alles können. Der Veranstalter rechnet mit einer Rekordbeteiligung von rund 900 Teilnehmenden. Die Chöre kommen unter anderem aus Gundelsheim, Möckmühl und Brackenheim (alle Kreis Heilbronn). Gesungen wird auf dem Kiliansplatz, Marktplatz, am Wollhaus, vor der Nikolaikirche und in der Hafenmarktpassage, dort läuft das musikalische Programm von 13 bis 18 Uhr. Zusätzlich gibt es Essensangebote und den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.

Ein solcher findet etwa auch in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) statt. Die Läden öffnen von 13 bis 18 Uhr. Dazu gibt es ein Foodtruck-Festival rund um den Marktplatz.

In Krautheim (Hohenlohekreis) gibt es im Rahmen des Krautheimer Frühlings ebenfalls einen verkaufsoffenen Sonntag, dazu lädt der Gewerbeverein Krautheim ein. Von 12 bis 17 Uhr können Interessierte bummeln.