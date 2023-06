Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 26 Grad. Perfektes Wetter für zahlreiche Veranstaltungen in der Region Heilbronn-Franken.

Viele Sonnenstunden sind für das Wochenende in der Region Heilbronn-Franken vorausgesagt. Das gute Wetter kann man in der gesamten Region auch an diesem Wochenende wieder bei verschiedensten Veranstaltungen genießen. Da gibt es eine Leseaktion für Kinder, verschiedene Weinfeste für Erwachsene sowie Premieren bei den Burgfestspielen Jagsthausen (Kreis Heilbronn).

Weindorf oder Weinfest?

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und Markelsheim (Main-Tauber-Kreis) dreht sich am Wochenende alles um Wein. Während man in Neckarsulm auf dem Marktplatz das "Weindorf" feiert, heißt das Ganze in Markelsheim "Weinfest". So oder so - bei beiden Veranstaltungen gibt es eine große Auswahl an regionalen Weinen zu verköstigen. In Neckarsulm ist der Sonntag dazu verkaufsoffen.

Premiere: Die Burgfestspiele in Jagsthausen beginnen

Mit gleich drei Premieren starten die Burgfestspiele Jagsthausen in die diesjährige Saison. Premiere feiern an diesem Wochenende die Stücke "Des Kaisers neue Kleider", "Der Sonnenkönig" jeweils um 10:30 Uhr am Samstag, sowie das Stück "Indien" am Sonntag um 18 Uhr.

Lesen was das Zeug hält in Heilbronn

In Heilbronn verwandelt sich der Marktplatz unter dem Motto "StadtLesen" in eine Art Freiluft-Bibliothek mit Büchern, Loungemöbeln, Hängematten und Sonnenschirmen. Bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel stehen dort allen Bücherwürmern bis zu 3.000 Bücher zur Verfügung, so Irina Guzina von der Heilbronn Marketing GmbH. Heilbronn macht bei dieser bundesweiten Aktion zum ersten Mal mit. Am Samstag ist Familientag.

Live Musik in zehn historischen Kellern

Und wer Lust auf Live-Musik hat, bekommt die volle Ladung in Forchtenberg (Hohenlohekreis) bei der "Nacht der Keller". In zehn historischen Kellern der Stadt spielen am Samstagabend verschiedene Bands jeweils ab 18 Uhr und bei freiem Eintritt.