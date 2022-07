Pendlerverkehr am Montag stellenweise eingeschränkt

Pendler zwischen Schwäbisch Hall und Stuttgart müssen sich möglicherweise am Montag auf vereinzelte Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Das sagte ein Bahnsprecher dem SWR auf Nachfrage. Grund dafür ist der Oberleitungsschaden am Stuttgarter Hauptbahnhof, der den Bahnverkehr am Wochenende vor Ort stellenweise lahmgelegt hat. Betroffen sei vor allem die Linie MEX 19/90 Stuttgart Hbf und Schwäbisch-Hall Hessental. Zwischen Heilbronn und Stuttgart komme es hingegen zu keinen Einschränkungen, so die Bahn.