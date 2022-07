Heilbronner Volksfest am Wochenende gut besucht

Zum Auftakt-Wochenende strömen viele Feierlustige auf die Heilbronner Theresienwiese. Schausteller und Festwirt sind zufrieden.

Volle Fahrgeschäfte, tanzende Menschen im Festzelt und viel Bier. Das ist die Bilanz nach dem ersten Volksfest Wochenende in Heilbronn. Mit eher moderaten Temperaturen hat auch das Wetter mitgespielt. Besondere Vorkommnisse seien den Veranstaltern nicht zu Ohren gekommen. Alles sei recht friedlich verlaufen. Zwischen acht und 14 Sicherheitskräfte sind, abhängig vom Tag, auf dem Gelände unterwegs. Auch die Erhöhung der Bierpreise auf 9,60 Euro pro Maß konnte die Stimmung nicht trüben.

Mehr Besucher als in den vergangenen Jahren

Noch bis in die späten Abendstunden zählte das Volksfest zum Auftakt massig Besucher. Etwa 15 Prozent mehr als in den vergangenen Jahren, schätzt Festwirt Karl Maier. Die Fahrgeschäfte hätten noch bis 0:20 Uhr volle Runden gedreht, berichtet Maier, obwohl um 0:00 Uhr normalerweise Schluss ist.

"Es waren wahnsinnig viele Leute da. Es waren noch bis in die Nacht Schlangen an den Karussells"

Auch im Festzelt war noch einiges los. Die Bänke wurden kurzerhand zur Seite geschafft und der Platz zur Tanzfläche umfunktioniert. Nur die Trachten hätten gefehlt, beklagt Festwirt Meier. Auch mit Freibier konnte er die Gäste in den vergangen Jahren nicht dazu bewegen, in Lederhosen und Dirndl auf dem Fest zu erscheinen. Er habe sich mittlerweile aber damit abgefunden, schmunzelt Maier.

Volksfest Heilbronn SWR

Kaum Wartezeiten trotz vollem Festzelt

Festwirt Karl Maier schwört auf sein Team. Am Wochenende habe es keine Wartezeiten am Ausschank, dem Imbiss oder der Braterei gegeben, verkündet Maier stolz. "Wir haben einfach eine gute Mannschaft und kommen so langsam wieder in Form". Auch für die kommenden Festtage hofft Karl Maier weiterhin auf viele Besucherinnen und Besucher.