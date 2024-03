An den "Internationalen Wochen gegen Rassismus" beteiligt sich auch die Heilbronner Antidiskriminierungsstelle. Sie hat schon vorab eine eigene Social-Media-Kampagne gestartet.

Auf Instagram will die Antidiskriminierungsstelle Heilbronn (adi.hn) zusammen mit dem regionalen Zentrum für Demokratie Heilbronn (RDZ) ab Dienstag wichtige Akteurinnen und Akteure vorstellen, die sich gegen Rassismus stark machen. Im Vorfeld der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" (IWgR) soll die Social-Media-Kampagne ein starkes Zeichen gegen Rassismus setzen, sagte Annemarie Bächtle vom adi.hn dem SWR.

Damit es den Menschen bewusst wird, dass Rassismus im alltäglichen Leben immer wieder stattfindet.

Gegen Rassismus: Aktivisten und ihre Engagement

So sollen in den kommenden Wochen "Werke und Errungenschaften" von Aktivistinnen und Aktivisten vorgestellt werden, die sich öffentlich mit dem Thema "Antirassismus in Deutschland" auseinandersetzen, heißt es auf Instagram. Unter anderem werden Infos zu den Arbeiten von Peggy Piesche, May Ayim und Ali Can gepostet.

Ali Can. Er bezeichnet sich selbst als Sozialaktivist. SWR Soeren Stache