Die Heilbronner Agentur für Arbeit ruft zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung dazu auf, die Potentiale von Menschen mit Handicap besser zu nutzen. Die Behörde weist daraufhin, dass Menschen mit Handicap besonders motiviert seien, keine höheren Fehlzeiten hätten und besonders loyal seien. Vor dem Hintergrund des andauernden Fachkräftemangels sollten daher die Potentiale von behinderten Menschen mehr genutzt werden. Außerdem unterstütze die Arbeitsagentur die Eingliederung von schwerbehinderten Menschen in das Berufsleben mit einem breiten Beratungsangebot und Leistungsspektrum, so die Behörde in einer Mitteilung. So könnten beispielsweise neben Einstellungszuschüssen und technischen Arbeitshilfen auch erforderliche Umbauten finanziell gefördert werden.