FC Grünsfeld veranstaltet Public Viewing zur WM

Zu dieser Fußball-Weltmeisterschaft gibt es kaum Public Viewing-Veranstaltungen in Heilbronn-Franken. Ein Fußballverein im Main-Tauber-Kreis macht es aber wie immer.

Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, in Heilbronn-Franken sind kaum Public Viewing-Veranstaltungen geplant. In Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) aber, im Vereinsheim des dortigen Fußball-Landesligisten FC Grünsfeld, wird gemeinsam WM geschaut, das sagte der erste Vorstand Lothar Derr dem SWR.

"Diskussionen gibt es freilich, aber wir sind ein Fußballverein und sind fußballbegeistert."

Es gebe viele Staaten, in denen die Menschenrechte nicht so berücksichtigt werden wie in Deutschland, so Derr weiter, dass es Verbesserungsbedarf gebe, wüssten sie auch. Bei ihnen sei es kein Thema, sich jetzt mit Menschenrechten auseinanderzusetzen. Man habe bei jeder größeren Fußballveranstaltung ein Public Viewing gemacht.