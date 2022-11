In einer Woche beginnt eine etwas andere Fußball-WM für Fußballfans aus der Region: Von gemeinsamem Jubeln vor großen Bildschirmen wird dieses Jahr wohl nicht viel zu hören sein.

Während der Fußball-WM in Katar wird es nach jetzigem Stand in Heilbronn keine öffentlichen Fernseh-Übertragungen der Spiele geben. Das hat eine Sprecherin der Stadt dem SWR gesagt. Laut einem DEHOGA-Sprecher haben auch die Gaststätten im Raum Heilbronn kein Public Viewing geplant. Das liege an den coronabedingt knappen Kassen und am politisch heftig kritisierten Austragungsland Katar, hieß es.

Ausnahme: In Neckarsulm werden Finalspiele übertragen

Nicht nur in Heilbronn - auch in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) und Schwäbisch Hall werden wohl nicht einmal die deutschen Spiele öffentlich zu sehen sein. Die einzige Ausnahme ist nach SWR-Recherchen bislang Neckarsulm: Ab der Finalrunde können bis zu 3.000 Fans in die Sporthalle "Ballei" zum gemeinsamen Fußball schauen kommen. Der Süddeutschen Zeitung sagte der Eventmanager Stefan Hamann, für ihn sei Fußball "Deutschlands liebstes Kind" - dieses Kulturgut wolle er erhalten.

In den Biergärten der Region Heilbronn-Franken wird es dieses Jahr kein Public Viewing zur Fußball-WM geben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Kein Run auf WM-Fanartikel und Beamer

Vermieter von Beamer-Anlagen melden in der Region Heilbronn-Franken nach SWR-Informationen keine einzige Buchung für Public Viewing-Zwecke. Und scheinbar bleiben auch Trikots, Auto-Fähnchen oder Schals in Deutschland-Farben dieses Jahr vorwiegend Ladenhüter: Laut der Nachrichtenagentur dpa ist die Nachfrage nach WM-Fanartikeln beim Sportwarengeschäft Intersport mit Sitz in Heilbronn "deutlich verhaltener" als sonst, wie Intersport-Vorstand Frank Geisler zitiert wird.

"Aufgrund des Zeitpunkts der WM im Winter gibt es keine Public-Viewing-Events und auch keine Biergärten, wo Stimmung und sehr viel Bedarf für Artikel aufkommen würde."

Zudem werde der Austragungsort Katar sowohl von Kundinnen und Kunden als auch von Intersport kritisch gesehen. "Da kommt bisher weniger Euphorie auf", so Geisler. Die Energiekrise und die Inflation spielten ebenfalls eine Rolle, hieß es.