WKO will Publikum wieder in die Säle holen

Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn hat den Spielplan für die kommende Konzertsaison vorgestellt. Er steht unter dem Motto "HinHören". Ziel ist, das Publikum nach der Pandemie wieder zurück in den Konzertsaal zu locken, sagte Intendant Rainer Neumann: "Man muss, glaube ich, den Konzertfreundinnen und -freunden den Konzertbesuch wieder schmackhaft machen. Ich glaube, bestimmte Dinge im alltäglichen Verhalten haben sich geändert durch die Pandemie und da müssen wir an der einen oder anderen Stelle ansetzen." Es sei die Energie, was sich abspiele zwischen Bühne und Publikum, ein Austausch. Damit sei das Konzert als Live-Erlebnis einzigartig und durch nichts zu ersetzen, so Neumann.