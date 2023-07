Zum Auftakt der Gesprächsreihe "Wissenspause" im Heilbronner Deutschhof war am Montag auch der Leiter des Heilbronner SWR Studios zu Gast. Thema war "Heilbronn - Stadt der Medien".

Seit inzwischen zehn Jahren gibt es die Veranstaltungsreihe "Wissenspause" in Heilbronn. An zehn Tagen jeweils zur Mittagszeit diskutiert der Direktor des Stadtarchivs Heilbronn, Professor Christhard Schrenk, mit Expertinnen und Experten über Themen, die in der Vergangenheit für Heilbronn prägend waren, die in der Gegenwart wichtig sind und die wohl auch in der Zukunft Bedeutung für die Stadt haben werden. Der Eintritt ist frei.

"Ja, es ist ein Erfolgsmodell. Am Anfang haben einige Leute gesagt: 12 Uhr in der Mittagspause - da kommt kein Mensch. [...] Aber das Interesse an der Veranstaltung ist groß bei den Heilbronnern und andere Gemeinden kopieren sogar das Konzept."

Über vier Jahre lang sollen die Gespräche aus den "Wissenspausen" verschriftlicht werden. So sollen sie der Nachwelt ein authentisches Bild vom Heilbronn der 2020er Jahre vermitteln, so der Stadtarchivar.

Auftaktveranstaltung rund um Medien in Heilbronn

Zum Auftakt der Reihe kamen rund 100 Interessierte. Auf der Bühne ging es um Heilbronn als Stadt der Medien. Gesprächspartner von Stadtarchiv-Leiter Christhard Schrenk waren der Heilbronner-Stimme-Verleger Tilmann Distelbarth und der Leiter des SWR-Studios Heilbronn Anno Knüttgen. Gesprochen wurde beispielsweise darüber, was Qualitätsjournalismus ausmacht, wie die unterschiedlichen Finanzierungskonzepte von privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Medien aussehen oder welchen steigenden Stellenwert digitale Ausspielwege haben.

Im Gespräch auf der Bühne (v.l.) Leiter des SWR-Studios Heilbronn Anno Knüttgen, Heilbronner-Stimme-Verleger Tilmann Distelbarth und Stadtarchiv-Leiter Christhard Schrenk SWR

SWR Studioleiter Anno Knüttgen betonte mit dem Studio-Neubau das Standortbekenntnis des SWR zu Heilbronn und zur regionalen Berichterstattung.

"Es auch auch deutlich geworden, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht [...] und was wir zu bieten haben. Und auch, dass wir zwar Wettbewerber [mit der Heilbronner Stimme] sind, aber doch als Medien unterschiedliche Aufträge und Funktionen haben und da jeder seinen Platz hat."

Die Reihe "Wissenspause im Deutschhof" findet bis Freitag, 14. Juli, im Innenhof des Großen Deutschhofs statt. Beginn der rund dreiviertelstündigen Gesprächsrunden ist jeweils um 12:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist das Stadtarchiv gemeinsam mit dem Schul-, Kultur- und Sportamt Heilbronn.