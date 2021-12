Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium hat die Bäckerei Kretzschmar in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) jetzt mit einem Preis für innovative digitale Geschäftsmodelle ausgezeichnet. Damit würdigt das Ministerium den neuen Onlineshop, der entstanden sei, als sich in der Corona-Pandemie Kunden nicht mehr in den Laden trauten, heißt es in einer Mitteilung. In dem Shop konnten sie Brot und Brötchen bestellen und zu Hause selbst fertig backen.