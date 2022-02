Regionale Wirtschaft von Ukraine-Krise betroffen

Die Krise in der Ukraine wird sich auf die exportorientierten Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken auswirken. Das sagte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Eröffnung eines neuen Erprobungszentrums bei ebm-papst in Mulfingen (Hohenlohekreis). Auch dort werde die Ukraine-Krise genau beobachtet, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Geißdörfer: "Wir schauen uns die Zuliefererketten an, von der Kundenseite her müssen wir die Lage im Auge behalten bezüglich Embargos und Ähnlichem, weil wir natürlich schon in diese Länder liefern." Aktuell habe ebm-papst noch nichts gespürt von dem Konflikt, dafür sei die Zeit zu kurz, so Geißdörfer. Man bereite sich intern vor.