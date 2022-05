Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut besucht Einzelhandel

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) besucht am Mittwoch Heilbronn und Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn). Sie will sich mit den Innenstadtakteuren vor Ort zum Thema "Einzelhandel und Innenstädte im Wandel" austauschen. Damit Innenstädte auch nach der Pandemie lebenswert und attraktiv bleiben, will das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg die Innenstadtakteure und insbesondere den Einzelhandel dabei unterstützen, sich für die Zukunft zu wappnen. Händler stehen vor der Herausforderung die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und zugleich vor Ort relevant zu bleiben, so Baden-Württembergs Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. Verschiedene Förderprogramme wie die "regionalen Innenstadtberater" sollen dabei helfen. Auch der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Unternehmenspraxis des Einzelhandels soll gefördert werden.