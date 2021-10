Handwerk in Heilbronn-Franken zum möglichen "Ende der epidemischen Lage"

Maskenpflicht, Abstandsregeln, Nachweispflicht - all das spielt auch in der regionalen Wirtschaft in Heilbronn-Franken eine große Rolle. Gehört das bald der Vergangenheit an?

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken würde es sehr begrüßen, wenn die pandemische Notlage Ende November ausläuft. Das hatte Bundesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag angekündigt. Die immer neuen Corona-Verordnungen lösten auch sehr viel Verunsicherung bei den Betrieben aus, so die HWK. "Einerseits finden wir das eigentlich gut, weil dadurch die Wirtschaft natürlich wieder auch Sicherheit bekommen würde, dass es einigermaßen im Normalbetrieb weitergeht. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite dann auch die Entwicklung der Inzidenzen und die Krankenhauszahlen im Auge behalten. Aber grundsätzlich ist das für uns eine gute Nachricht." Kunden fragen gezielt nach Impfungen Handwerksbetriebe stellen beim Kontakt mit Kunden zudem fest, dass manche Kunden gezielt fragen, ob Mitarbeiter geimpft sind. Die Betriebsinhaber dürften aber aus Datenschutzgründen gar nicht wissen, wer geimpft ist, so die Handwerkskammer. Das sei mitunter eine schwierige Situation. Von daher begrüße es die Kammer sehr, wenn sich die Lage weiter normalisiere. Ziehl-Abegg in Künzelsau wünscht sich wieder ein "normales miteinander" (Archiv) SWR Firmen im Hohenlohekreis bewerten Spahns Vorstoß unterschiedlich Peter Fenkl, Vorstandsvorsitzender der Künzelsauer Firma Ziehl-Abegg, sagte dem SWR, er würde es begrüßen, wenn es auch im Unternehmen wieder zum normalen Miteinander komme. "Da es eine hohe Impfquote gibt, können und müssen wir nach und nach wieder zum normalen Miteinander kommen. Daher wünschen wir uns, dass die Arbeitsschutzverordnung des Bundes in Anlehnung an den privaten Bereich gestaltet wird." Die Firma ebm-papst aus Mulfingen steht einem offiziellen "Ende der epidemischen Lage" hingegen etwas kritischer gegenüber. Das Unternehmen will nach wie vor den Weg der Vorsicht verfolgen. ebm papst bietet weiterhin Tests und Impfungen an (Archiv) SWR "Durch unsere weitreichenden Maßnahmen von Beginn an, wie eigene Testungen und Impfungen, konnten wir unseren Mitarbeitenden einen guten Schutz im Unternehmen ermöglichen. Daran müssen wir in Deutschland länderübergreifend und einheitlich festhalten und die Sensibilität für die Gefahr von Covid-19 weiterhin hochhalten bis die Pandemie eingedämmt ist." Möglicher Flickenteppich befürchtet Sollte die neue Bundesregierung das "Ende der epidemischen Lage nationaler Tragweite" beschließen, dürften sich die Corona-Maßnahmen zwischen den Bundesländern verstärkt unterscheiden. Für Firmen mit mehreren Standorten in unterschiedlichen Bundesländern könnte das eine kompliziertere Organisation und Logistik zur Folge haben. Mehrere Landesregierungen hatten sich deshalb dafür ausgesprochen, die Corona-Eindämmungsmaßnahmen auch nach dem Ende der epidemischen Lage möglichst bundesweit zu koordinieren. Sonst drohe ein Flickenteppich.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich am Montag für ein Ende der epidemischen Lage ausgesprochen.