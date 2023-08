Wetterwechsel macht Winzer nervös

per Mail teilen

Bisher war es ein ausgezeichnetes Anbaujahr für die Winzer in der Region Heilbronn-Franken. Umso größer die Anspannung vor dem angekündigten Wetterwechsel zum Wochenende.

Wenn zum Wochenende der vorhergesagte Wetterwechsel kommt, dann schauen die Winzer in der Region Heilbronn-Franken ganz genau zum Himmel. Nach bislang nahezu Traumbedingungen in diesem Weinjahr könnte die Ernte auf den letzten Metern buchstäblich noch platzen, sorgt sich etwa Winzer Martin Albrecht aus Flein (Kreis Heilbronn).

Sorge vor Starkregen

Die Trauben stehen momentan schon fast in voller Reife. Fällt nun zu heftiger Regen, könnten sie aufplatzen, erklärt Winzer Martin Albrecht. Dann drohen sie zu faulen und die Winzer müssen früher mit der Weinlese beginnen - möglicherweise zu früh. Ein bisschen Zeit möchte Albrecht seinem Wein noch geben, damit er am Ende auch schmeckt.

Bisher aber zufrieden

Auf seinem Familienbetrieb in Flein beginnt die Ernte, wenn alles gut läuft, frühestens Anfang September. Bisher ist der Winzer mit den Bedingungen in diesem Jahr hochzufrieden.

"Sonnenschein und Regen waren nahezu perfekt. Wir haben noch rechtzeitig Wasser bekommen."

Winzer hoffen auf moderates Wetter

Nun heißt es: Daumen drücken. Ideal für die Winzer auf den letzten Metern wäre eine Folge kühler Nächte und durchschnittlicher Temperaturen am Tag, damit der Reifeprozess langsam voranschreitet, so Martin Albrecht. Dann könnten die Trauben in einigen Wochen perfekt eingebracht werden.