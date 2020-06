per Mail teilen

Wein spricht die Sinne an: Die Weinrebe scheint da vielseitig - bei Winzer Friedrich Schäfer in Lauffen (Kreis Heilbronn) sollen nicht nur die Geschmacksknospen verzaubert werden.

Frieder Schäfer steht mitten in den Reben seines Chardonnay-Weinbergs und schneidet die meisten Blüten der Pflanzen heraus. Bisher eine notgedrungene Arbeit: sie mussten weg, weil sie dem Weinstock die Kraft für guten Wein nehmen. Nun werden sie einzeln per Hand gesammelt, weil sie für den Winzer umso wertvoller sind.

Dauer 1:01 min Lauffener macht aus Traubenblüten edlen Duft Wein spricht die Sinne an: Die Weinrebe scheint da vielseitig - bei Winzer Friedrich Schäfer in Lauffen (Kreis Heilbronn) sollen nicht nur die Geschmacksknospen verzaubert werden.

"Die Traube duftet nach tropischen Früchten, nach Zitrus und Ananas. Wir versuchen, dieses natürliche Aroma über eine alkoholische Extraktion in unser Parfum zu bekommen." Frieder Schäfer, Lauffen - Hersteller "Winzerparfum Viniverra"

An die 40 Düfte kombiniert

Über drei Jahre probierte und testete er zusammen mit seiner Frau verschiedene Mixturen. Daraus entstanden ist sein "Winzerparfum" namens "Viniverra" - hergestellt in Handarbeit. Der Weinblütenduft ist dabei einer der wichtigsten Bestandteile. Dazu kommt noch das Aroma von Zitrusfrüchten - insgesamt etwa an die 40 Düfte, wie Sandelholz, Moschus und rosa Pfeffer. Der Herstellungsprozess ist ihm wichtig: Statt synthetischer Duftstoffe setzt er lieber auf die teuren, aber komplexer duftenden ätherischen Öle - allen voran sein eigens hergestelltes aus Traubenblüten.

Winzerparfüm "Viniverra" aus Traubenblüten SWR

"Winzerparfum" für Männer und Frauen

Drei Wochen ziehen die Blüten in hochprozentigem Alkohol. Dabei geben sie ihren Duft, aber auch Gerb- und Farbstoffe ab. Die braune Flüssigkeit destilliert Schäfer, bis sie klar und farblos ist. In seinem Labor mischt er die Öle zum Winzerparfum zusammen und füllt sie in kleinen Fläschchen ab. Der Duft ist sowohl für Männer als auch für Frauen.

Getestet wurde das Parfum von externen Labors, so Schäfer, das muss sein, um die Hautverträglichkeit zu garantieren. Die Privatkellerei Eberbach-Schäfer ist zudem von der Europäischen Union als offizieller Parfumhersteller anerkannt.