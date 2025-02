per Mail teilen

Eigentlich gibt es ihn gar nicht mehr, aber Rabatte gibt es trotzdem. Die Kundinnen und Kunden schätzen den Winterschlussverkauf und freuen sich über die Schnäppchen.

Die zum Teil hohen Rabatte beim Winterschlussverkauf in der Heilbronner Innenstadt sind nach wie vor sehr beliebt. Viele Schnäppchenjäger suchen nach Pullis oder Winterjacken. Aber auch Spontankäufer lockt der "Sale" in die Geschäfte. Den Winterschlussverkauf gibt es zwar nur noch inoffiziell. Aber viele Läden bieten dennoch hohe Rabatte an.

Große Nachfrage in der Innenstadt durch Rabatte beim Winterschlussverkauf

Eine Modeverkäuferin in der Heilbronner Innenstadt erzählt, dass man im Winterschlussverkauf ordentlich sparen kann. "Wir haben Pullis für zwölf Euro, die eigentlich 60 Euro gekostet haben. Manchmal gibt es zusätzlich 20 Prozent drauf." Die Aktionen kommen bei den Kundinnen und Kunden gut an: "Das ist schneller weg, als man gucken kann." Deshalb werden sie noch von anderen Geschäften beliefert, so die Verkäuferin.