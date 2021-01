Trotz des Wintereinbruchs in der Nacht zu Sonntag in Heilbronn-Franken meldet die Polizei nur wenige Vorkommisse. Wegen der Corona-Verordnung, so die Vermutung, blieben die Menschen überweigend zuhause.

Der erneute Wintereinbruch hielt die Polizei in Heilbronn-Franken bis Sonntagmittag weniger auf Trab, als zuvor angenommen. Im Kreis Schwäbisch Hall gab es lediglich ein paar kleinere Unfälle wegen Schneeglätte – alle ohne Verletzte. Das sagte ein Polizeisprecher dem SWR Studio Heilbronn. Bei Fichtenau und bei Wallhausen seien Autofahrer gegen Gartenmauern gerutscht. Auch bei Vellberg und Satteldorf seien ein paar Fahrzeuge wegen Glätte von der Straße abgekommen, eines davon auf der A6. Bei Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) habe ein Fahrzeug einen Leitpfosten umgerissen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn seien bis zum Sonntagmittag keine Meldungen wegen Glätteunfällen eingegangen, so ein Sprecher. Beliebte Rodelstrecken im Blick Dennoch haben die Polizeireviere besonders die beliebten Rodelstrecken im Blick und kontrollieren auch die Einhaltung der Corona-Verordnung, so ein Aalener Polizeisprecher. Erwartet werden beispielsweise am Stocksberg bei Beilstein (Kreis Heilbronn) Familien mit Kindern. Bisher habe das zuständige Polizeirevier Weinsberg (Kreis Heilbronn) aber keine Auffälligkeiten vernehmen können. Auch die Autobahn- und Straßenmeistereien sind im Schichtbetrieb. Um drei Uhr in der Nacht ging es los, so ein Mitarbeiter der Öhringer Straßenmeisterei (Hohenlohekreis). Um etwa vier Uhr in der Nacht habe dann der Schneefall eingesetzt. Seitdem wurde mit sechs Fahrzeugen geräumt und gestreut. Die Kollegen seien bisher problemlos durchgekommen, so der Mitarbeiter. Wegen der Corona-Verordnung und des Wochenendes seien sehr wenige Menschen auf der Straße unterwegs, so die Vermutung.