Den teuersten Winterdienst seit fünf Jahren verzeichnet der Landkreis Schwäbisch Hall. Im Einsatzzeitraum von Ende November bis Ende März sind Gesamtkosten von über 1,3 Millionen Euro entstanden. Rund 300.000 Euro mehr als in den vergangenen fünf Winterperioden musste der Landkreis Schwäbisch Hall damit investieren. Grund waren deutlich mehr Schneefälle als in den Vorjahren, heißt es im aktuellen Winterdienstbericht des Landkreises. An den rund 70 Einsatztagen wurden über 8.000 Tonnen Streusalz und fast zwei Millionen Liter Sole auf die Straßen gebracht - das hat knapp 700.000 Euro gekostet und macht damit den Mammutanteil der Winterdienst-Gesamtausgaben des Landkreises von über 1,3 Millionen Euro aus. Straßenmeistereien und Fremdunternehmer waren teilweise im Dauereinsatz - insgesamt rund 10.000 Stunden, heißt es in dem Bericht. Durch den Wechsel von Frost- und Tauwetter seien zudem verstärkt Straßenschäden entstanden. Für deren Sanierungsfinanzierung müsste möglicherweise bei künftigen Straßenbauvergaben eingespart werden, hieß es weiter.