In den vergangenen Monaten war der Winterdienst in der Region Heilbronn-Franken außergewöhnlich oft im Einsatz. An 32 Tagen war der Bauhof gefragt, meldet die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) am Mittwoch. Schwerpunkt war der Februar: Zwölf Tage hintereinander und ein Mal von morgens 3 Uhr bis Mitternacht. Nach dem Frost galt es die Schäden zu reparieren: Mit drei Tonnen Asphalt wurden die Straßen ausgebessert. Mit solchen Meldungen steht die Stadt Bad Mergentheim nicht alleine da. Der Kreis Schwäbisch Hall hat den teuersten Winterdienst seit fünf Jahren verzeichnet, mit Gesamtkosten von 1,3 Millionen Euro.