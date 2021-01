In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind die Streufahrzeuge vom Baubetriebshof in diesem Winter schon viel gefahren. Trotzdem spart die Kommune – mit einem eigenen Sole-Mix.

In Crailsheim wird mit Sole gestreut. Dabei handelt es sich um ein Gemisch aus einem guten Fünftel gereinigtem Streusalz und Regenwasser. Beides wird in einer Anlage auf dem Baubetriebshof gemischt und direkt in die Streufahrzeuge getankt. Insgesamt sind es 18 Fahrzeuge in Crailsheim.

Die Anlage ist hochtechnisch, gewartet wird sie über Funk SWR

Wirkt schnell und ist umweltfreundlich

Diese Fahrzeuge verwenden möglichst oft die Sole, mit der der Baubetriebshof Crailsheim viel Geld spart. Die Sole kommt dahin, wo sie hin soll - auf die Straße - wirkt schnell und ist deutlich umweltfreundlicher als Trockensalz, betont Baubetriebshofchef Johannes Köder. Zudem könnten die Straßen damit auf starken Schneefall oder Eis vorbereitet werden.

Temperatur kann ein Nachteil sein

Ein Nachteil ist allerdings, dass die Sole bei unter Minus 6 Grad nicht eingesetzt werden kann, dann bildet sich tatsächlich ein spiegelglatter Film auf den insgesamt 380 Kilometern Straße oder rund 160 Kilometern Geh- und Radwegen im Stadtgebiet.

Erst getestet, dann gekauft

Der Crailsheimer Baubetriebshof hält am Winterdienst mit der Sole fest. Mit der wurden schon 2005 die ersten kleinen Versuche gemacht, sagt Chef Johannes Köder: "Wir haben da kleine Fahrzeuge in der Innenstadt eingesetzt, auf Fußwegen. Ab 2010 haben wir dann ein großes Einsatzfahrzeug gemietet, inzwischen ist es gekauft." Mit dem Fahrzeug werden im Sommer dann die städtischen Grünstreifen bewässert, mit Regenwasser.

Die Crailsheimer Räumfahrzeuge sind bei jedem Wetter unterwegs Pressestelle Stadt Crailsheim

Schwieriger und harter Winter

Aktuell sind es aber die Wintereinsätze, die den Baubetriebshof beschäftigen. Dieser Winter sei schwierig und wechselhaft - mal sehr kalt, dann taut es, wieder Regen, Schnee. Das heißt, es gab schon viele Einsätze für die Mitarbeiter. Und der Winter ist noch nicht vorbei. Der Crailsheimer Baubetriebshof ist aber vorbereitet. Im Vorrat lagern rund 800 Tonnen Streusalz, fast der Bedarf einer Wintersaison.