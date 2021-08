Der Windpark bei Höhefeld in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) soll modernisiert werden. Ein Privatinvestor will die 14 bestehenden Windräder durch bis zu sechs neue und leistungsfähigere aber auch bedeutend höhere ersetzen. Die Stadtverwaltung drängt bei dem Vorhaben auf eine breite und transparente Information der Bevölkerung, da bei einer ersten nicht öffentlichen Sitzung mit den Ortschaftsräten bereits „zahlreiche kritische Stimmen zu hören gewesen“ seien, heißt es in einer Mitteilung. Dies solle nach der Sommerpause bei einer öffentlichen Ortschaftssitzung geschehen. Allerdings entscheide nicht die Stadt über das Vorhaben, die Entscheidungsgewalt liege im Rahmen des Bundesimmisionsschutzgesetztes beim Landratsamt, betonte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Vier der geplanten Windräder könnten bereits den Strombedarf aller Haushalte in Wertheim decken.