Unternehmen informiert in Pfedelbach über geplanten Bau von Windrädern

Die Pläne in Pfedelbach-Gleichen (Hohenlohekreis) zwei Windkraftanlagen zu bauen, stoßen auf Kritik.

Das Unternehmen Abo-Wind hat Bürgerinnen und Bürger bei einer Veranstaltung über die Pläne informiert SWR

Das wurde am Donnerstagabend bei einer Infoveranstaltung des Unternehmens Abo-Wind in der Gemeinde- und Festhalle klar. Das Unternehmen will die beiden Anlagen in Pfedelbach-Gleichen bis Ende 2023 fertigstellen und Strom für rund 7.300 Haushalte erzeugen. So würden laut Abo-Wind jährlich rund 16.500 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Klimaziele des Landes sollen erreicht werden

Baden-Württemberg ist in letzter Zeit beim Ausbau der Windenergie kaum vorangekommen. Doch der Ausbau ist wichtig, um die Klimaziele des Landes noch zu erreichen. Erst am Mittwoch hat der Landtag in Stuttgart das neue Klimaschutzgesetz beschlossen. In dem Gesetz ist das Ziel verankert, dass Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral werden soll. Damit will das Land fünf Jahre schneller sein als der Bund und bis dahin nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen wie wieder gebunden werden können. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass landesweit zwei Prozent der Fläche für Windenergie und Fotovoltaik in den Regionalplänen festgelegt werden sollen.

Diskussionen um Naturschutz und Abstand zu Wohnsiedlungen

In Pfedelbach kritisierten anwesende Bürgerinnen und Bürger die geplanten Windkraftanlagen. Windräder im Wald seien nicht zielführend, sagen die Gegner. Der Naturschutz müsse auch beachtet werden, hieß es beispielsweise. Außerdem kritisierten die Gegner, dass immer Wohnbebauung in der Nähe sei.

1.000 Meter Abstand zwischen Windrädern und Wohnhäusern fordert unter anderem die Bürgerinitiative Gegenwind am Limes (BIGL), die sich am Donnerstag ebenfalls präsentiert hat. Die Initiative wurde im Jahr 2016 gegründet.