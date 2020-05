Der Corona-Ausbruch im SRH-Gesundheitszentrum in Bad Wimpfen beschäftigt weiter das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn.

Gesundheitszentrum in Bad Wimpfen während der Coronazeit SWR

Um prüfen zu können, ob gegen Hygienevorschriften im Bad Wimpfener SRH-Gesundheitszentrum verstoßen wurde, sei die Behörde weiter auf konkrete Anhaltspunkte angewiesen, heißt es in einer Mitteilung. Bisher gebe es nur "vage Vorwürfe", die für eine Anzeige nicht ausreichten. Die Vorwürfe seien untersucht worden, es konnten jedoch keine Regelverstöße festgestellt werden, so Thomas Maier, der Gesundheitsdezernent des Landratsamts Heilbronn.

"Wir nehmen alles ernst. Wir möchten uns durchaus auch offen zeigen, wenn es da noch weitere Kritikpunkte und Hinweise gibt. Dann brauchen wir die eben greifbar. Nur mit Hörensagen können wir sehr wenig anfangen." Thomas Maier, Gesundheitsdezernent Landratsamt Heilbronn

Telefonate mit SRH-Mitarbeitern und Patienten

Seit Wochen sei man an der Sache dran, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: "Das Gesundheitsamt hat seit Bekanntwerden der ersten COVID-19-Infektion an jedem Tag ermittelt und geprüft, wie das Virus in der Klinik eingegrenzt werden kann und dazu Anordnungen erlassen", so die Mitteilung. Man habe sich in zahlreichen Telefonaten mit Mitarbeitern der SRH-Klinik und Patienten ein Bild von der Lage vor Ort verschafft. Auf schriftliche oder persönliche Hinweise, die an das Gesundheitsamt herangetragen wurden, habe man reagiert und Anordnungen erlassen.

Man brauche konkrete und stichhaltige Hinweise um Regelverstöße im SRH-Gesundheitszentrum in Bad Wimpfen, sagte Maier. Man sei weiterhin in engem Kontakt mit dem Gesundheitszentrum, um möglichst bald den Betrieb wieder hoch zu fahren. Momentan seien etwa 25 Patienten im Haus, die unbedingt eine Behandlung brauchen.

Auch Gesundheitsamt stand in der Kritik

Sowohl das Gesundheitsamt als auch die Klinik in Bad Wimpfen waren nach Ausbruch der Corona-Pandemie Vorwürfen ausgesetzt. Nachdem im SRH-Gesundheitszentrum weit über hundert Patienten und Dutzende Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wurde Kritik laut an den Verantwortlichen vor Ort und im Gesundheitsamt. Zum Beispiel wurde dem SWR berichtet, dass das Personal im SRH-Gesundheitszentrum lange ohne Mundschutz gearbeitet habe. Eine Patientin mit Coronavirus-Symptomen sei trotz mehrfacher Nachfrage tagelang nicht getestet worden.

Klinik und Gesundheitsamt wiesen die Vorwürfe damals zurück.