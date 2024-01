In Künzelsau hat der Hohenlohekreis einen "Willkommenspunkt" für Geflüchtete aus der Ukraine eröffnet. Ein Kernangebot in dem "Willkommenspunkt" im ehemaligen Krankenhaus Künzelsau sind vier PC-Arbeitsplätze, die die Menschen aus der Ukraine nutzen können. Sie könnten damit beispielsweise Bewerbungen erstellen oder Formulare bearbeiten, heißt es in einer Mitteilung. Alle Arbeitsplätze sind voll videokonferenzfähig. Damit könnten Beratungstermine auch online wahrgenommen werden. Auch die Begegnung ist möglich: Es gibt eine Teeküche und in vielen anderen Räumen bieten ehrenamtliche Helferinnen und Helfern kreative Angebote an. So könnten Begegnungstreffs, Sprach-Cafés und Spielgruppen stattfinden. Ein zweiter "Willkommenspunkt" im Raum Öhringen ist in Planung.