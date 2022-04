Wildschweine verursachen Crash auf L1110

per Mail teilen

Am Mittwochmorgen hat sich zwischen Kirchardt (Kreis Heilbronn) und Berwangen ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Den Ermittlungen nach musste ein Fahrer wegen mehrerer Wildschweine auf der L1110 stark abbremsen, was der nachfolgende 59-jährige Fahrer wohl zu spät erkannte und dem Fahrzeug vor sich auffuhr. Der 40-jährige Fahrer des abbremsenden Fahrzeugs zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der andere Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung musste die L1110 bis acht Uhr voll gesperrt werden. Es sei ein Schaden von circa 10.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit.