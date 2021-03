per Mail teilen

Mit einem fünf-Punkte-Plan wollen die Heilbronner Stadtverwaltung und die kommunale Marketinggesellschaft nach dem Lockdown die Innenstadt wiederbeleben. In einer Gemeinderatsitzung wird noch darüber entschieden. Demnach sollen Blumenschmuck und Stadtgrün, ähnlich wie in der Zeit der Bundesgartenschau, die Stadt verschönern. Das ist ein Punkt auf der Liste. Eine App für Busse und Bahnen, mit der man langfristig auch Parkgebühren zahlen kann ein weiterer. Dabei setzt die Kommune auf günstigere Preise. Die Gastronomen sollen auch dieses Jahr keine Gebühren für Außenbewirtschaftung zahlen müssen, die Marketinggesellschaft in Heilbronn plant Veranstaltungsreihen im Freien. Auf der städtischen Internetseite soll ein Gastro- und Shopfinder platziert werden. Von einem Vier-Millionen-Euro-Kraftpaket spricht Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD).