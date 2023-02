Kaltes Wasser ade: Wieder Warmwasser in Neckarsulmer Turnhallen

per Mail teilen

In allen Sport- und Turnhallen der Stadt Neckarsulm fließt wieder warmes Wasser. Damit rudert die Stadt zurück und hebt eine Energiesparmaßnahme wieder auf.

Im Sommer letzten Jahres war die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) diesen Schritt gegangen: Das warme Wasser für Waschbecken und Duschen sollte aus Energiespargründen in allen städtischen Sport- und Turnhallen abgeschaltet werden. Aus technischen Gründen gelang das aber nur in einzelnen Hallen. Außerdem gab es Kritik von Vereinen und Sportlern.

Neckarsulm will woanders einsparen

Doch jetzt beschloss der Neckarsulmer Gemeinderat, diese Maßnahme zurückzunehmen. Dafür will die Stadt anderswo einsparen, heißt es. So werde beispielsweise die Straßenbeleuchtung nachts abgeschaltet. Bislang zwar nur in Amorbach und Dahenfeld, bald aber im gesamten Stadtgebiet.