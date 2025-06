Erst am Montag ist eine Tankstelle in Neckarsulm überfallen worden - jetzt eine weitere in Untergruppenbach. Die Polizei prüft: Hat der Helm-Räuber zum zweiten Mal zugeschlagen?

Erneut ist es im Kreis Heilbronn zu einem Tankstellenüberfall gekommen. Nachdem am Montagabend ein bislang unbekannter Täter eine Aral-Tankstelle an der B27 bei Neckarsulm überfallen hatte, schlug am Mittwochabend ein Räuber in Untergruppenbach zu – erneut an einer Aral-Tankstelle, ebenfalls in Autobahnnähe. Auch die Beschreibung des Täters ist in beiden Fällen nahezu identisch.

Nächste Tankstelle: Helm-Räuber liefert in Untergruppenbach Parallelen

Wieder trug der Täter schwarze Kleidung, wieder einen schwarzen Motorradhelm und wieder eine Sonnenbrille. Auch die Beschreibung des Mannes ist recht ähnlich: Er wird als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und korpulent beschrieben.

Die Polizei geht daher davon aus, dass es sich um denselben Täter handeln könnte. "Es gibt gewisse Parallelen", sagte eine Polizeisprecherin auf SWR-Anfrage. Dennoch könne man aktuell noch nicht mit definitiver Sicherheit von einem Zusammenhang sprechen.

Die Tankstelle in Untergruppenbach: Ist der Helm-Räuber ein und derselbe Täter? Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zum Überfall auf die Tankstelle in Neckarsulm. SWR Simon Bendel

"Geld, Geld", soll der Mann beim Betreten des Shops gegen 22 Uhr gerufen haben. Mit einem Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich konnte der Mann schließlich flüchten. In beiden Fällen, in Neckarsulm und auch in Untergruppenbach, blieb die sofort eingeleitete Fahndung – auch unter Einsatz von Streifenwagen und Hubschrauber – bislang erfolglos.

Überfall in Neckarsulm: Täter trug schwarzen Motorradhelm

Auch am Montagabend hatte ein schwarz gekleideter Mann mit einem schwarzen Motorradhelm eine Tankstelle überfallen - an der B27 in Neckarsulm. Er soll ebenfalls recht klein und auch korpulent gewesen sein. Er konnte mit einer Beute von mehreren hundert Euro flüchten.