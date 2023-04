Wieder Grüner Markt in Wertheim

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) startet am Mittwoch der französische Markt. Bis Sonntag bieten französische Händler ihre Waren auf dem Mainplatz an. Die französischen Händler touren mit ihrem Markt durchs Land und bieten ihre heimischen Spezialitäten an: verschiedene Käsesorten, Salami, Schinken, Oliven oder frisch gebackene Baguettes. Größtenteils sind die Produkte nicht in deutschen Supermärkten erhältlich. Das besondere Angebot auf dem französischen Markt ist, fast alle Produkte können vor dem Kauf probiert werden.