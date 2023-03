Verändert der Klimawandel das Weinangebot in Württemberg?

Trollinger, Riesling oder Lemberger, die Region Heilbronn-Franken ist bekannt für ihre Weine. Doch mit dem Klimawandel ist einiges im Umbruch. Wie schmeckt der Wein der Zukunft?

Auf Wind und Wetter mussten sich die Winzerinnen und Winzer der Region Heilbronn-Franken schon immer einstellen. Mittlerweile kommt außerdem der Klimawandel hinzu. Denn vor allem die heißen und trockenen Sommer haben ihren Einfluss auf den Weinanbau der Region.

SWR Reporterin Anna Knake hat sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die regionalen Weine auseinandergesetzt:

Neue Rebsorten in Wüttemberg

Durch eine kleine Tür geht es in den 150 Jahre alten Sandsteinkeller der Familienwinzerei Hirsch in Leingarten (Kreis Heilbronn). In diesen Gewölben lagern in großen Holzfässern ihre Rotweinsorten der letzten Ernten. Nur ein Fass ist kleiner und steht in gedämmtem Licht auf einem Hocker an der Mauer. Winzer Christian Hirsch steht stolz neben dem Fass und erklärt: Es ist sein aller erster Cabernet Sauvignon aus dem Jahr 2011 - eine Rebsorte, die eigentlich vor allem in Südfrankreich wächst.

"Der ist unverkäuflich bis in alle Ewigkeit. Damals hatten wir einen Miniertrag von einer Traube pro Rebstock, das war wirtschaftlicher Wahnsinn."

Internationale Rebsorten in Heilbronn-Franken

Für Christian Hirsch war die französische Rebsorte aber eine Herzensangelegenheit. Während seines Auslandssemesters in Kalifornien entdeckt der damalige Student seine Leidenschaft für kräftige und würzige Rotweine, die besonders in heißen Regionen wachsen. Seinen Vater, ebenfalls Winzer der Familienkellerei, konnte er damals schnell von dem Experiment überzeugen. Andere Experten rieten ihm jedoch ab, ein Cabernet Sauvignon würde hier schließlich nie vollständig reifen.

"Aber ich habe gesagt: Wir investieren jetzt in den Klimawandel."

Eine Investition in den Klimawandel

Und es hat sich gelohnt: Heute gehört der Cabernet Sauvignon zu den beliebtesten Weinen der Winzerei. Ernteausfälle gab es keine - die Trauben wurden bisher jedes Jahr vollständig reif.

Auch einige heimische Rebsorten wie der Lemberger können sich an heiße und trockene Sommer anpassen. Für andere Pflanzen sind die steigenden Temperaturen und Trockenheit ein großes Problem.

"Der Trollinger bekommt zum Beispiel früh einen Sonnenbrand und ist auch sehr empfindlich, was Wasserstress angeht."

Ein neuer Geschmack an Weißweinen

"Rassig und verspielt", so kennen und lieben viele Weintrinker den hiesigen Riesling. Mit dem Klimawandel könnte sich der Geschmack und die Stilistik des Weins aber auf Dauer ändern. Während der Wein in verregneten und kalten Jahren mehr Säure bildet, wird er in warmen und trockenen Jahren weicher und aromatischer.

Sorge um regionale Weinsorten?

Die Sorge, der regionale Riesling könnte von den Weinbergen verschwinden, sei trotzdem nicht nötig, da sind sich die Winzerinnen und Winzer einig. Und Christian Hirsch hat seine Antwort auf den Klimawandel im Weinbau gefunden - kräftige und internationale Rotweinsorten, ganz nach seinem Geschmack.