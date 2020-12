In Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) regt sich unter Eltern Widerstand gegen den Standort für das geplante Kreisimpfzentrum.

Ab Mitte Januar sollen in der Mehrzweckhalle in Wolpertshausen rund 800 Menschen pro Tag geimpft werden. Unterhalb der Halle ist eine Kindergartengruppe untergebracht, Kindergarten und Grundschule stehen nebenan - kein idealer Standort, meint Stadtrat Julian Appelt:

"Wir wollen Kindern den Anblick von Menschen in Schutzkleidung, Polizei und Security ersparen." Julian Appelt, Stadtrat Wolpertshausen

Der Wolpertshausener Bürgermeister Jürgen Silberzahn (parteilos) sagte dem SWR, er nehme die Sorgen der Eltern ernst, sie flössen in das Gesamtkonzept mit ein. Man müsse aber auch die gesamtgesellschaftliche Verantwortung sehen, bei zurzeit 500 Corona-Toten am Tag. Das Zentrum werde abgetrennt, die Kinder bekämen von all dem nichts mit, so Werner Schmidt vom Landratsamt des Kreises Schwäbisch Hall..