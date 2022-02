Widerstand gegen Mountainbike-Trails

per Mail teilen

Ein Treffen zu möglichen Mountainbike-Trails bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist offenbar gut verlaufen. Es sei konstruktiv gewesen, so ein Sprecher des Kreisforstamtes Schwäbisch Hall. Aus forstlicher Sicht sei eine potenziell legalisierbare Mountainbike-Strecke gefunden worden. Diese befinde sich ausschließlich im Wald der Stadt Crailsheim. Im Frühjahr müssten noch Artenschutzuntersuchungen durch den Naturschutz vorgenommen werden. Außerdem habe sich in der Bevölkerung Widerstand gegen das Mountainbiking formiert, so der Sprecher des Kreisforstamtes. Jetzt müssten Bürgerinnen und Bürger und die Stadt Crailsheim als Eigentümerin des Waldes vom Projekt überzeugt werden. Das sei vor allem Aufgabe der Interessensgemeinschaft Mountainbike Hohenlohe.