Die Winzer aus Lauffen (Kreis Heilbronn) holen seit neuestem echte gebrauchte Whiskey-Fässer in ihre Keller. Die Eichentonnen haben es in sich, so die Weingärtner: Der konservierte intensive Duft des schottischen Feuerwassers trifft im Keller auf Lauffener Lemberger. Nach acht Monaten gibt die Mischung einen edlen Tropfen mit Whiskey-Note, den so genannten Whyne.