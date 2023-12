Es bleibt weiterhin regnerisch und stürmisch in Heilbronn-Franken. In der Nacht auf Freitag kam es zu mehreren sturmbedingten Polizeieinsätzen. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Region Heilbronn-Franken ist bei dem Sturm bisher glimpflich davon gekommen. Insgesamt 87 Einsätze habe es in den letzten 24 Stunden gegeben, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilt. Vor allem in der Nacht stürzten mehrere Bäume um. In Hardthausen am Kocher (Kreis Heilbronn) ist ein herabfallender Ast auf ein fahrendes Auto gefallen. Der Fahrer konnte einen Unfall aber noch vermeiden. Dazu wehte es mehrere Dachziegel auf geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Menschen treffen Vorsichtsmaßnahmen

Viele Menschen bleiben angesichts des Sturms vorsichtig. Am Donnerstag haben viele bereits Vorkehrungen getroffen. Das berichten zum Beispiel Menschen in Eppingen (Kreis Heilbronn). Sie haben etwa die Rollläden runtergelassen oder die Mülltonnen in Sicherheit gebracht, damit sie nicht vom Wind auf die Straße geweht werden. Das geht aus einer SWR-Umfrage hervor.

Sturmböen auch am Freitag

SWR-Wetterexperte Gernot Schütz erwartet auch für Freitag Sturmböen zwischen 65 und 75 Kilometer pro Stunde. Außerdem können auch immer wieder Äste abbrechen oder auch kleinere Bäume umstürzen. Dramatisch sei die Lage laut Schütz allerdings nicht. Dennoch sei Vorsicht geboten. Autofahrer sollten am besten nicht unter Bäumen parken. Auch der Wald sollte bei starkem Wind oder Sturmböen gemieden werden. Außerdem kann es im Tagesverlauf heftig regnen. Dazu bleibt es weiterhin für die Jahreszeit viel zu mild, so der Wetterexperte.