Wetterstation in Bad Mergentheim wurde abgebaut

Die Wetterstation des Deutschen Wetter Dienstes in Bad Mergentheim wurde abgebaut. Die Suche nach neuen Standorten gestaltet sich dem Wetterdienst zufolge aber immer schwieriger.

Die Wetterstation des Deutschen Wetter Dienstes (DWD) in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wurde abgebaut. Die zunehmende Bebauung macht die Suche nach geeigneten Standorten immer schwieriger, sagt Getrud Nöth, Sprecherin des Deutschen Wetter Dienstes. Der Grund: die Messstationen müssen besondere Voraussetzungen erfüllen.

„Das bedeutet einen entsprechenden Abstand zur Bebauung oder zu Bewuchsen und deswegen kommt da nicht jedes Grundstück in Frage.“

Der DWD betreibt rund 2000 Messstellen in Deutschland. Viele davon werden durch ehrenamtliche Helfer betreut. So auch bei der ehemaligen Station in Bad Mergentheim, allerdings verstarb der ehrenamtliche Beobachter. Die Station musste abgebaut werden.

Auf die Wettervorhersage hat die wohl vorübergehende Schließung der Station aber nur einen geringen Einfluss. Die allermeisten Daten für die Vorhersage stammen von Satelliten, die Werte der Bodenstationen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings beobachtet der Wetterdienst über Stationen wie in Bad Mergentheim auch langjährige Entwicklungen beim Wetter - häufig über Jahrzehnte hinweg. Muss eine Station geschlossen werden, dann endet die sogenannte Klimareihe an diesem Ort. Satellitendaten können diese nicht völlig ersetzen und auch ein neuer Standort liefert nur bedingt vergleichbare Daten.