Mit begrünten Verkehrsflächen gegen Wetterextreme

Die Stadt Heilbronn will mehr Verkehrsflächen begrünen, um Wetterextreme erträglicher zu machen. Viele kleine Maßnahmen sollen helfen, im Sommer die heißen Temperaturen zu senken, sagte Grünflächenamtsleiter Oliver Toellner dem SWR. Eine Kräuterwiese auf einer Verkehrsinsel, entsiegelte Kreisel, mit einer ganzen Reihe von Projekten will die Stadtverwaltung in den kommenden Monaten den schlimmsten Hitzeperioden vorbeugen. Beispiele gibt es bereits wie ein sogenanntes Klimawäldchen: Auf einer ehemaligen Asphaltfläche am Wollhaus in der Innenstadt stehen Bäume dicht an dicht. Eine grüne Stadt sei Heilbronn bereits, sagt der Grünflächenamtsleiter. Jetzt gehe es darum, Natur in Bereiche zu holen, die bisher dem Straßenverkehr vorbehalten waren.