Wertheimer OB von finanzieller Schieflage der Rotkreuzklinik überrascht

Der Wertheimer Oberbürgermeister hat eine Reiseabgebrochen: Ihn hatte die Nachricht von der finanziellen Schieflage der Rotkreuzklinik auf dem Weg nach Bautzen überrascht.

Er habe von nichts gewusst: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) zeigte sich nach SWR-Anfrage sehr erstaunt darüber, dass die Schwesternschaft ein Schutzschirmverfahren für die Rotkreuzklinik Wertheim (Main-Tauber-Kreis) eingeleitet hat. "Ich war zu dem Zeitpunkt mit einer Delegation des Kreistags auf dem Weg in den Partnerlandkreis Bautzen, ebenso Birgit Väth, die Betriebsratsvorsitzende des Krankenhauses. Wir haben entschieden, die Fahrt abzubrechen und gemeinsam nach Wertheim zurückzukehren", heißt es in der Stellungnahme.

"Die Nachricht hat Verwaltung und Gemeinderat überrascht, die jetzt eingetretene Entwicklung wurde uns im Vorfeld nicht angekündigt oder angedeutet."

"In welche Richtung sich die Rotkreuzklinik entwickeln wird, ist für uns derzeit nicht erkennbar", so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. SWR

Torrez um die Zukunft des Krankenhauses in Wertheim besorgt

Natürlich löse die Nachricht darüber Besorgnis um die Zukunft des Krankenhauses aus, so Torrez weiter. Besonders fühle er vor allem mit den rund 400 Beschäftigten der Klinik. Vermutlich beginne für sie nun "eine Phase der Verunsicherung".

Die Stadtverwaltung werde die Situation, über die laut Torrez auch der Gemeinderat sofort informiert wurde, nun zunächst einordnen und bewerten. "In welche Richtung sich die Rotkreuzklinik entwickeln wird, ist für uns derzeit nicht erkennbar", so der Oberbürgermeister. Dazu brauche es nun erst einmal direkte Gespräch mit den Verantwortlichen des Krankenhausträgers.

Gestiegene Kosten sollen schuld sein

Am Donnerstag wurde bekannt, dass vor allem gestiegene Kosten die Rotkreuzklinik in Wertheim in eine finanzielle Schieflage gebracht haben sollen. Es wurde ein Schutzschirmverfahren eingeleitet, hieß es in einer Mitteilung der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz, die die Klinik vertritt.