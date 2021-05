Wertheim (Main-Tauber-Kreis) will "Stadt der Weltmarktführer" werden. Beim Innenministerium soll dafür jetzt ein Antrag gestellt werden, hat die Kommune mitgeteilt. Geht es nach der Wertheimer Stadtverwaltung, wird bald der Zusatz "Stadt der Weltmarktführer" auf ihren Ortsschildern zu lesen sein. Ohne große Kosten, dafür mit umso größerer Wirkung, davon gibt sich die Kommune überzeugt. Neun Firmen, die in ihren Branchen führend sind, sind in Wertheim angesiedelt. Zählt man Unternehmen dazu, die es in Wertheim gibt, die aber ihren Sitz woanders haben, wären es sogar elf. Gemessen an der Größe der Stadt liege in Baden-Württemberg nur Stuttgart weiter vorn. Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez wird mit den Worten zitiert: "So kann die Stadt Wertheim hoffentlich bald auch auf dem Ortsschild zeigen, dass sie im Konzert der Großen ganz weit vorne mitspielt."