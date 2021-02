per Mail teilen

Der Betreiber des Outlet-Centers Wertheim Village fordert von der Wertheimer Stadtverwaltung Schadensersatz für die Zwangsschließung im Frühjahr.

Der Vorwurf laute auf Amtspflichtverletzung, bestätigte die Stadtverwaltung einen Bericht der Fränkischen Nachrichten. Demnach geht es um einen sechsstelligen Betrag, den Value Retail fordert.

Konkret geht es um den Zeitraum vom 23. April an, als die ersten Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen durften. Damals hatte das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises den Betrieb des Outlet-Centers in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) vorerst weiter untersagt. Der Betreiber Value Retail, die Stadt Wertheim und der Kreis einigten sich schließlich auf eine Öffnung zum 30. April.

Vorwürfe werden geprüft

Jetzt wirft der Betreiber Value Retail Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) vor, als Chef der Ortspolizeibehörde das Verbot nicht früher gekippt zu haben. Die Stadtverwaltung will den Vorgang nicht weiter kommentieren. Die Anwälte seien dabei, die Vorwürfe zu prüfen, Landratsamt und Regierungspräsidium hätten ihre Unterstützung zugesagt, so eine Sprecherin

Value Retail hält sich bedeckt

Value Retail hält sich bedeckt, lehnt ein Interview ab. Schriftlich teilte eine Sprecherin dem SWR mit, man könne dazu keine Aussagen tätigen. Auch das Landratsamt wollte sich am Montag auf SWR-Anfrage nicht zum Fall äußern.