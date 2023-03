Die Polizei hat in Wertheim einen Geldabholer eines sogenannten "Schockanruf"-Betrugs festgenommen. Dieser Erfolg war dank einer aufmerksamen 62-Jährigen möglich.

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist es der Polizei gelungen, einen mutmaßlichen Geldabholer eines versuchten "Schockanruf"-Betrugs festzunehmen. Eine 62-Jährige aus Wertheim hat am vergangenen Donnerstag einen Anruf eines angeblichen Staatsanwalts erhalten. Der teilte ihr mit, dass ihre Schwiegertochter ins Gefängnis müsse, wenn sie keine Kaution hinterlege. Geistesgegenwärtig hat die 62-Jährige der Geldübergabe zugestimmt und gleichzeitig die Polizei informiert. Am Übergabeort konnte der mutmaßliche Geldabholer, ein 24-jähriger Mann, festgenommen werden, teilte die Polizei mit. Der Mann sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Drei Erfolge in zwei Wochen im Main-Tauber-Kreis

Innerhalb von nur zwei Wochen konnte die Polizei im Main-Tauber-Kreis drei mutmaßliche Betrüger festnehmen, heißt es. Jeweils konnte die Polizei den Geldabholer eines Betrugs aufgreifen und festnehmen. Diese Erfolge sind meist möglich, weil die Polizei über laufende Betrugsversuche informiert werden. Deshalb ruft die Polizei immer wieder dazu auf, bei verdächtigen Anrufen die Polizei unter der 110 zu informieren.