Das Krankenhaus in Wertheim ist finanziell angeschlagen. Es wird nach einem neuen Träger gesucht. OB Herrera Torrez kann sich das nur mit der Bürgerschaft im Rücken vorstellen.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) sieht eine kommunale Trägerschaft des angeschlagenen Krankenhauses in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) kritisch. Es wird auch nach anderen Lösungen gesucht. Wenn sich aber keine ergeben, hält er eine kommunale Trägerschaft nur mit einem positiven Bürgerentscheid für denkbar.

Herrera Torrez: Schwierige Entscheidung

Das Krankenhaus liege allen am Herzen, es gehe schließlich um die Versorgung von bis zu 50.000 Patienten, sagt Herrera Torrez. Es brauche aber Fachwissen und es sei eine Entscheidung mit Risiken. Die Bürgerinnen und Bürger müssten bereit sein, sich dort behandeln zu lassen und die finanziellen Risiken und Auswirkungen einer Klinik in städtischer Trägerschaft mitzutragen.

Wertheimer Haushalt angespannt

Den Vorschlag eines Bürgerentscheids unterbreitete Herrera Torrez im Rahmen der Einbringung des Haushalts 2024 in den Wertheimer Gemeinderat am Montag. Die Haushaltslage in Wertheim ist bereits angespannt. Im Falle einer kommunalen Trägerschaft müsse man mit weiteren Verlusten rechnen. Denn das medizinische Versorgungskonzept, das im laufenden Schutzschirmverfahren des Krankenhauses entworfen wurde, sieht auch künftig ein jährliches Defizit im Millionenbereich vor. Käme die Rotkreuzklinik, wie das Krankenhaus noch heißt, also hinzu, müsste man sich beispielsweise auf eine Erhöhung der Gewerbesteuer oder auf Einschnitte in Bereichen wie Kultur und Soziales einstellen, so der Oberbürgermeister weiter.

Alternativen zu kommunaler Trägerschaft

Die Stadt führe derzeit Gespräche, stelle Kontakte her und bringe notwendige Akteure und potentielle Partner zusammen, heißt es. Dazu fordert Herrera Torrez den bisherigen Träger, die Schwesternschaft München, auf, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln. Die Klinik befindet sich seit Anfang September in einem Schutzschirmverfahren. Sobald Ergebnisse vorliegen, müsse man weitersehen.

Es gibt bereits Pläne für ein mögliches Sanierungskonzept mit weniger Betten, einer Mischung aus ambulanten, stationären und rehabilitativen Angeboten.