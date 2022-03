Ältester erhaltener jüdischer Friedhof im Land wird in Wertheim saniert

Der Jüdische Friedhof Wertheim (Main-Tauber-Kreis), einer der ältesten in Deutschland, soll bis Mitte kommenden Jahres saniert werden.

Die Sanierung des Jüdischen Friedhofs Wertheim wird voraussichtlich rund 220.000 Euro kosten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Summe werde zu großen Teilen durch Spenden und Förderungen gedeckt. Zum einen sagte das Land rund 100.000 Euro zu, zum anderen steuern zwei private Spender 30.000 Euro bei. Dazu gebe es weitere kleinere Spendenbeträge.

Sperrung des Friedhofs vor einem Jahr

Der Jüdische Friedhof Wertheim ist der älteste erhaltene jüdische Friedhof in Baden-Württemberg und damit einer der ältesten in Deutschland. Voraussichtlich ab Mitte nächsten Jahres kann der Jüdische Friedhof Wertheim wieder durch geführte Besuchergruppen begangen werden. Er musste vor einem Jahr gesperrt werden, da die Verkehrssicherheit des Hauptwegs, der Treppen und Geländer nicht mehr gegeben war. Seitdem ist er nicht mehr öffentlich zugänglich.

Die Sanierung soll in einem Bauabschnitt erfolgen und am oberen Ende des Wegs beginnen. So könne der noch nicht sanierte Bereich zunächst als Zugang zur Baustelle genutzt werden. Nachdem die Finanzierung geklärt sei und sobald die denkmalschutzrechtliche Genehmigung vorliege, könne auch die Ausschreibung und danach die Vergabe der Aufträge in den zuständigen Gremien erfolgen.

Sensibler Umgang mit dem Gelände auch nach der Sanierung

Die Arbeiten sollen drei Monate dauern. Der Baubeginn soll im März 2022 sein. "Die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden hat dieser Vorgehensweise zugestimmt", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Aus den Reihen des Gemeinderats, der jetzt grünes Licht für die Sanierung des Jüdischen Friedhofs Wertheim gab, wurde angesichts der Historie des Friedhofs, der jüdischen Begräbniskultur, aber auch der deutschen und ebenso der Wertheimer Geschichte, ein sensibler Umgang mit dem Gelände auch nach der Sanierung angemahnt, hieß es weiter.