In Wertheim-Höhefeld (Main-Tauber-Kreis) sollen die höchsten Windräder Deutschlands gebaut werden. In einer Sondersitzung des Gemeinderats hat der Projektentwickler sein Vorhaben öffentlich vorgestellt. Bis zu sechs jeweils 250 Meter hohe Windräder sollen die bestehenden 14 Anlagen bei Höhefeld ersetzen. Bedenken gibt es aus umliegenden Ortschaften, rund 50 Bürgerinnen und Bürger kamen zur Sitzung, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Nach einem Beschluss des Gemeinderats wird das „Forum Energiedialog“ den gesamten Prozess begleiten. Dieses Angebot des Landes unterstützt Kommunen, in denen Konflikte um erneuerbare Energien entstanden sind. Die Stadtverwaltung plant Infoveranstaltungen. Bis 2026/27 sollen sich laut Projektentwickler die ersten Rotoren der Wind-Riesen drehen.