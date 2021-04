Die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) meldet eine Übererfüllung des Baumpflanzplans des Gemeindetages Baden-Württemberg. Dieser hatte vor eineinhalb Jahren den Slogan 1.000 Bäume für 1.000 Kommunen geprägt. Nicht nur übererfüllt, sondern um ein Vielfaches übertroffen hat die Stadt Wertheim nach eigenen Angaben die Vorgaben der Aktion. Statt 1.000 wie gefordert, habe sie genau 29.040 Bäume gepflanzt. Die meisten davon im städtischen Wald, ein Teil auch in den Stadtteilen und Ortschaften. Die Besonderheit dort: In Wohngebieten sollen Bäume wachsen, die - so wörtlich - "zertifiziert gebietsheimisch" sind: Hainbuche, Linde oder auch Ahorn. Nur Eichen werden so gut wie nicht gesetzt, wegen des Eichenprozessionsspinners, heißt es weiter.