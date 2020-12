In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) haben sich zahlreiche Menschen am sogenannten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) beteiligt. Die Ergebnisse sollen in einen Maßnahmenkatalog einfließen, teilte die Stadtverwaltung mit. Wertheim soll für Alltagsradler attraktiver werden, das sei das Ziel. 50 Teilnehmer an der Umfrage seien nötig gewesen, damit der ADFC die Ergebnisse auswertet. Mit mehr als 160 Radfahrern sei diese Hürde mühelos genommen worden. Mitte März rechnet die Stadtverwaltung mit den Ergebnissen des Fahrradklima-Tests. Die sollen dann in den Ausbau von Radwegen einfließen.