Licht aus, um Energie zu sparen: Wertheim schaltet Fassadenbeleuchtung ab

Die Stadt Wertheim will Energie sparen und hat zur Vorbereitung auf eine unsichere Versorgungslage im Herbst und Winter 50 Sparmaßnahmen beschlossen.

Als erste der Maßnahmen wurden die Stadtwerke beauftragt, in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) Fassadenbeleuchtungen öffentlicher Einrichtungen abzuschalten, so die Stadt. So bleiben ab sofort das Rathaus und mehrere Sehenswürdigkeiten unbeleuchtet. In Kürze werde auch die Beleuchtung der Wertheimer Burg abgeschaltet.

Allerdings dürfe nur dann die Beleuchtung abgeschaltet werden, wenn dadurch keine Gefahrenquelle, vor allem für die Verkehrssicherheit, entsteht, heißt es in einer Mitteilung. Sie will auch die Kirchen ansprechen und davon überzeugen, sich an den Energiesparmaßnahmen zu beteiligen.