Die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) will bei Hilfstransporten in die Ukraine eng mit der russisch-orthodoxen Gemeinde zusammenarbeiten. Das ist das Ergebnis eines gemeinsamen Gespräches zwischen Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) und den Kirchenältesten. Aktuell arbeiten beide Seiten an weiteren Hilfslieferungen in die Ukraine und bereiten sich auf die Aufnahme von Geflüchteten vor.