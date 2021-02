per Mail teilen

Das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium hat einen Radio-Werbespot für heimische Lebensmittel abgeändert und die Stimme von Minister Peter Hauk (CDU) herausgeschnitten. Zuvor hatte der Eppinger FDP-Landtagskandidat Georg Heitlinger dem Minister Wahlwerbung mit öffentlichen Mitteln vorgeworfen.

Der Eppinger Landwirt und FDP-Landtagskandidat Georg Heitlinger (Kreis Heilbronn) hatte die Kampagne für regionale Lebensmittel als verbotene Wahlwerbung für den CDU-Landwirtschaftsminister kritisiert, weil der Spot in Wahlkampfzeiten häufig zu hören gewesen sei und der Minister gegen das Neutralitätsgebot verstoßen habe.

Ministerium dementiert Wahlwerbung

Jetzt ist der Minister nicht mehr in dem Werbespot zu hören, weil man nicht wolle, dass eine Partei wie die FDP auf dem Rücken der Kampagne Wahlkampf macht, so eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. Der Spot habe nichts mit Wahlwerbung für den Minister oder seine Partei zu tun gehabt.

Werbespot sorgte für heftige Kritik

FDP-Kandidat Georg Heitlinger zeigte sich zufrieden, dass Hauk aus dem Spot entfernt wurde. Der Werbespot hatte in der Branche zum Teil für heftige Reaktionen gesorgt, ein Sprecher des Blumengroßmarktes Mannheim bezeichnete es als unfassbar, dass die Landesregierung sich nicht "in Grund und Boden schäme", in Radiospots unter dem Motto "Wir versorgen unser Land" für den Kauf regional erzeugter Produkte zu werben, während der heimische Fachhandel wegen des Lockdowns Gemüsejungpflanzen, Kräuter und Blumen gar nicht verkaufen durfte und die Vernichtung drohte.