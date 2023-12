Rund 300.000 Euro Schaden entstand bei einem Scheunenbrand in Waldenburg. Zwei Kinder hatten wohl gezündelt. Doch wie sieht die Rechtslage aus?

Nach dem Brand in Waldenburg (Hohenlohekreis) stellt sich die Frage: Wer muss für die Folgen geradestehen? Zwei elfjährige Kinder hatten am Sonntag laut Polizei in einer Scheune gezündelt, kurze Zeit später stand diese in Flammen - ein Schaden von rund 300.000 Euro entstand. Doch wer muss dafür aufkommen? Laut Heilbronner Rechtsanwalt Tobias Göbel kann es sein, dass in solchen Fällen neben Kindern auch Eltern haften müssen. Aber Kinder ab elf Jahren, so der Heilbronner Rechtsanwalt, wissen im Regelfall, dass sie nicht zündeln sollen. Bei Jüngeren kann es im Einzelfall schwierig sein.

Eltern müssen Kinder über Gefahren aufklären

Für Eltern minderjähriger Kinder ist es nicht immer leicht, bei der Erziehung alles im Blick zu behalten. Stellt das Kind etwas an und schadet es dadurch einem Dritten, kann das teuer werden. Allerdings muss der Einzelfall betrachtet werden.

So ist zum Beispiel auch bei der Aufsichtspflicht nicht eindeutig, wann diese verletzt wird. Je älter die Kinder sind, desto mehr Freiheiten können Eltern ihnen lassen. Prinzipiell haben Erziehungsberechtigte die Verpflichtung, auf gefährliche Gegenstände hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs keinen Zugang dazu hat. Hierzu gehören beispielsweise auch Zündmittel, vor allem wenn kleine Kinder im Haus sind.

Haftpflichtversicherung stellt Anwalt

Klären Eltern nicht ausreichend auf, kann im Einzelfall die Aufsichtspflicht verletzt sein, sagt der Rechtsanwalt. Besteht eine Haftpflichtversicherung, stellt die Versicherung die Eltern bei einer Aufsichtsverletzung vom Schaden frei und stellt ihnen einen Anwalt oder eine Anwältin. Haben Eltern vorsätzlich die Aufsicht verletzt und beispielsweise die Kinder noch ermutigt, zu zündeln, sei die Versicherung nicht mehr zuständig, die Eltern müssten alleine für den Schaden aufkommen.

Auch Kinder können für den Schaden haften

Wurde die Aufsichtspflicht nicht verletzt, haften nicht die Eltern, sondern das Kind. Es geht dann mit dieser Hypothek ins Leben, außer jemand Drittes übernimmt die Forderung - das wäre die Privathaftpflicht. Wenn ein Kind, das einen größeren Schaden angerichtet hat, keine Haftpflichtversicherung hat, muss es den Schaden bezahlen.